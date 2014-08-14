Закончить проект на djangо

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок187 просмотров

В джанго-проекте нужно натянуть готовую верстку на бек с частичной доработкой бека.

Учебный сайт.

На сайте предусмотрено 3 уровня пользователей с разными возможностями: manager, преподаватель, студент.

Django
11 лет назад
liludallasmp
36 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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