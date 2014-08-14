Наложить ватермарку на фотографии в папке

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок169 просмотров

Добрый день!

Имеется папка с фото. На все фотографии в этой папке нужно наложить водяной знак.

Задача простая. Предпочтнение меньшей цене.

Пжл сразу указывайте сумму и срок.

11 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
43 минуты назад

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