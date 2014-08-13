Необходимо доработать сниппет. Сниппет отправляет сообщения на почту, прикрепляя данные Whois "посылателя". Недавно доп. данные перестали приходить(исправить) Решить что-то с спамом.
"Допиливание" модуля фильтров интернет-магазина
Доброго времени суток!
В настоящее время на интернет-магазине www.nomer-1.by есть модуль фильтров товаров, пример которого можно глянуть тут http://www.nomer-1.by/videoregistratory.html
Необходимо "допилить" имеющийся фильтр до того состояния, чтобы:
1. "связать" параметры и категории фильтров таким образом, чтобы предлагаемые к выбору параметры последующего фильтра АВТОМАТИЧЕСКИ корректировались исходя из выбранных параметров другого фильтра. Пример: если в фильтре http://www.nomer-1.by/videoregistratory.html выбран производитель supra, товары которого представлены всего 2-мя единицами - чтобы, например, категория фильтра "качество видеосъемки" - не продолжала предлагать выбор из всех имеющихся параметров, в том числе НЕ относящихся к выбранному производителю
2. фильтр, находящийся в головной категории группы товаров, обрабатывал все имеющиеся товары нижестоящих подкатегорий. Пример: пользователь, находясь в категории "сигнализации двухсторонние" http://www.nomer-1.by/zashchita-ot-ugona/signalizatsii.html мог в предлагаемом там фильтре выбрать из автоматически предлагаемого "вида товара" - как "автомобильные", так и "мото" сигнализации с последующей фильтрацией по соответствующим параметрам, например "производитель", "наличие GSM-оповещения", "наличие автозапуска".
При этом, имеющаяся структура сайта остается неизменной, но пользователь имеет возможность фильтровать товары по необходимым параметрам из головной категории вплоть до самого последнего входящего в него подраздела.
Вроде, попытался максимально понятно описать желаемый результат:)))
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