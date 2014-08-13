"Допиливание" модуля фильтров интернет-магазина

Доброго времени суток!

В настоящее время на интернет-магазине www.nomer-1.by есть модуль фильтров товаров, пример которого можно глянуть тут http://www.nomer-1.by/videoregistratory.html

Необходимо "допилить" имеющийся фильтр до того состояния, чтобы:

1. "связать" параметры и категории фильтров таким образом, чтобы предлагаемые к выбору параметры последующего фильтра АВТОМАТИЧЕСКИ корректировались исходя из выбранных параметров другого фильтра. Пример: если в фильтре http://www.nomer-1.by/videoregistratory.html выбран производитель supra, товары которого представлены всего 2-мя единицами - чтобы, например, категория фильтра "качество видеосъемки" - не продолжала предлагать выбор из всех имеющихся параметров, в том числе НЕ относящихся к выбранному производителю

2. фильтр, находящийся в головной категории группы товаров, обрабатывал все имеющиеся товары нижестоящих подкатегорий. Пример: пользователь, находясь в категории "сигнализации двухсторонние" http://www.nomer-1.by/zashchita-ot-ugona/signalizatsii.html мог в предлагаемом там фильтре выбрать из автоматически предлагаемого "вида товара" - как "автомобильные", так и "мото" сигнализации с последующей фильтрацией по соответствующим параметрам, например "производитель", "наличие GSM-оповещения", "наличие автозапуска".

При этом, имеющаяся структура сайта остается неизменной, но пользователь имеет возможность фильтровать товары по необходимым параметрам из головной категории вплоть до самого последнего входящего в него подраздела.

Вроде, попытался максимально понятно описать желаемый результат:)))