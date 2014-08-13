PHP-скрипт генерации VIN номера автомобиля

Необходимо написать скрипт php для генерации VIN номеров автомобилей.

Зная марку, модель, год, страну и т.д. необходимо генерировать VIN номер автомобиля.

Т.е. закладываем в скрипт марку, модель, год выпуска и т.д., а на выходе получаем полностью валидный вин. Задача не совсем тривиальная.

Стороннее API как сами уже догадались не подойдет.

Жду предложений.

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