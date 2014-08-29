Остров для ИМ Шин и дисков

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка202 просмотра

Здравствуйте

Требуется человек имеющий опыт разработки островов для Яндекса.

Необходимо создать остров для интернет магазина шин и дисков. Остров должен быть по всем стандартам Яндекса, и варифицроваться без каких либо проблем.

Адрес сайта по запросу в личку.

Сайт на Битриксе. Остров должен отображать подбор шин или дисков по марке автомобиля или по параметрам шин и дисков. (если такое возможно)

11 лет назад
ThreeD
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ff0000
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$107
5 дней
Заказывал у Сергея острова для сайта, очень компетентный в этом вопросе программист. Расказал о всех подводных камнях, проконсультировал очень грамотно. И работу сделал быстро и качественно. Очень рекомендую его. Ну и что для меня тоже очень важно, всегда на связи, и не пропадает.
Хорошо посотрудничали, без сложностей. Ни с получением нужной по задаче информации, ни с оплатой проблем не было. Спасибо.

Заявки фрилансеров

ff0000
Сергей 
49 лет
21 год в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад