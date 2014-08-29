Остров для ИМ Шин и дисков

Заказывал у Сергея острова для сайта, очень компетентный в этом вопросе программист. Расказал о всех подводных камнях, проконсультировал очень грамотно. И работу сделал быстро и качественно. Очень рекомендую его. Ну и что для меня тоже очень важно, всегда на связи, и не пропадает.