Необходимо доработать сниппет. Сниппет отправляет сообщения на почту, прикрепляя данные Whois "посылателя". Недавно доп. данные перестали приходить(исправить) Решить что-то с спамом.
Остров для ИМ Шин и дисков
Здравствуйте
Требуется человек имеющий опыт разработки островов для Яндекса.
Необходимо создать остров для интернет магазина шин и дисков. Остров должен быть по всем стандартам Яндекса, и варифицроваться без каких либо проблем.
Адрес сайта по запросу в личку.
Сайт на Битриксе. Остров должен отображать подбор шин или дисков по марке автомобиля или по параметрам шин и дисков. (если такое возможно)
Выбранный исполнитель
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