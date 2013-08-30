ff0000

Сергей ff0000

 
47 летУкраина/Хмельницкий
20 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Всевозможные API: Google Ads (AdWords), Google Analytics, Google Sheets и многие другие

Работаю со всевозможными API: Google Ads (AdWords), Google Analytics, Google Sheets, Google Calendar и многими другими (например, до войны в списке также были Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, amoCRM, Яндекс.Вебмастер, CoMagic, Calltracking и др.).

Также делал системы ведения клиентов/сотрудников, синхронизации, импорты/экспорты баз товаров, серверные части для flash-приложений, сайты по поиску работы, недвижимости, доски объявлений и многое другое.

Отзывы можно посмотреть на моих страницах фриланс-сайтов: bit.ly/3ovkDFc ; bit.ly/3owfQ6c ; bit.ly/3v3BbX8 ; bit.ly/3yr5Ujk ; bit.ly/3u9CSBr

Там же можно найти портфолио; правда, лучше смотреть суммарно на всех сайтах — и всё равно оно будет пока очень-очень неполным.

Пишу на PHP, без фреймворков, стиль — процедурный.

PHP
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sopsopsop
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
9 баллов
6 лет назад
Создать похожую работу
Все сделано качественно и в срок. Рекомендую
Всё отлично. Никаких сложностей при обсуждении задания и последующем принятии сделанного.
Ответный отзыв
Afrosun
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$69
10 баллов
9 лет назад
Написать скрипт по экспорту статистики по API из Яндекс.Директа в CSV
done
Сложностей не возникло, нормально посотрудничали.
Ответный отзыв
ThreeD
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$107
10 баллов
9 лет назад
Остров для ИМ Шин и дисков
Заказывал у Сергея острова для сайта, очень компетентный в этом вопросе программист. Расказал о всех подводных камнях, проконсультировал очень грамотно. И работу сделал быстро и качественно. Очень рекомендую его. Ну и что для меня тоже очень важно, всегда на связи, и не пропадает.
Хорошо посотрудничали, без сложностей. Ни с получением нужной по задаче информации, ни с оплатой проблем не было. Спасибо.
Ответный отзыв
SeRbIu
31 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$183
10 баллов
10 лет назад
Импорт данных по API
На старте проекта не было технического задания. Вместе составили. Сергей предложил несколько интересных идей. Реализовали. Все в срок. А также в полном рабочем состоянии. Рекомендую.
Всё отлично. Спокойно обсудили проект, заказчик разъяснил задачу, я сделал и своевременно получил оплату.
Ответный отзыв
kolpakov
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Создание острова для Яндекс
Сергей все сделал максимально быстро, профессионально и без лишних вопросов. Спасибо!
Нормально посотрудничали. Обсудили задачу, выполнил - получил оплату.
Ответный отзыв