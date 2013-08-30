Работаю со всевозможными API: Google Ads (AdWords), Google Analytics, Google Sheets, Google Calendar и многими другими (например, до войны в списке также были Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, amoCRM, Яндекс.Вебмастер, CoMagic, Calltracking и др.).
Также делал системы ведения клиентов/сотрудников, синхронизации, импорты/экспорты баз товаров, серверные части для flash-приложений, сайты по поиску работы, недвижимости, доски объявлений и многое другое.
Отзывы можно посмотреть на моих страницах фриланс-сайтов: bit.ly/3ovkDFc ; bit.ly/3owfQ6c ; bit.ly/3v3BbX8 ; bit.ly/3yr5Ujk ; bit.ly/3u9CSBr
Там же можно найти портфолио; правда, лучше смотреть суммарно на всех сайтах — и всё равно оно будет пока очень-очень неполным.
Пишу на PHP, без фреймворков, стиль — процедурный.
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