Всевозможные API: Google Ads (AdWords), Google Analytics, Google Sheets и многие другие

Работаю со всевозможными API: Google Ads (AdWords), Google Analytics, Google Sheets, Google Calendar и многими другими (например, до войны в списке также были Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, amoCRM, Яндекс.Вебмастер, CoMagic, Calltracking и др.).

Также делал системы ведения клиентов/сотрудников, синхронизации, импорты/экспорты баз товаров, серверные части для flash-приложений, сайты по поиску работы, недвижимости, доски объявлений и многое другое.

Отзывы можно посмотреть на моих страницах фриланс-сайтов: bit.ly/3ovkDFc ; bit.ly/3owfQ6c ; bit.ly/3v3BbX8 ; bit.ly/3yr5Ujk ; bit.ly/3u9CSBr

Там же можно найти портфолио; правда, лучше смотреть суммарно на всех сайтах — и всё равно оно будет пока очень-очень неполным.

Пишу на PHP, без фреймворков, стиль — процедурный.