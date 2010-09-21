Редактирование скриптов с digiseller.ru, вывод цен

$20
Веб-программированиеЗавершен1 заявка191 просмотр
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Мы используем в своём магазине php версию магазина от digiseller.ru(официальный сервис по выдаче товара от Webmoney). Изначально, все цены отображаются в долларах, надо переделать на вывод в рублях. Это вроде как заложено в первоначальном функционале магазина, надо просто настроить скрипты.

Вам будет необходимо зарегистрироваться в этом сервисе, поставить пхп версию магазина(просто залить файлы) и разобраться, как сделать вывод цен в рублях. Хостинг предоставим.

Сам сайт: steamonline.ru

Бизнес-уровень: 67 http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=192182629947

ICQ: 473088.

13 лет назад
pablokov
Павел 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ff0000
Сергей 
47 летУкраина
20 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$20
1 день
Заказ выполнен, всё сделано за пару часов, результатом доволен.
Всё отлично. Оплата получена сразу после проверки выполненного задания.