Редактирование скриптов с digiseller.ru, вывод цен

Мы используем в своём магазине php версию магазина от digiseller.ru(официальный сервис по выдаче товара от Webmoney). Изначально, все цены отображаются в долларах, надо переделать на вывод в рублях. Это вроде как заложено в первоначальном функционале магазина, надо просто настроить скрипты.

Вам будет необходимо зарегистрироваться в этом сервисе, поставить пхп версию магазина(просто залить файлы) и разобраться, как сделать вывод цен в рублях. Хостинг предоставим.

Сам сайт: steamonline.ru

Бизнес-уровень: 67 http://passport.webmoney.ru/asp/CertView.asp?wmid=192182629947

ICQ: 473088.