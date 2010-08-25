Небольшая заставка на flash

Нужна небольшая заставка на флеше (ссылка в приложении) . Необходимо сделать, что бы при выборе определенного бренда открывалась его страничка в текущем окне, причем нужно сделать так, чтобы посетителю было понятно, что нужно нажать и чтобы это все выглядело прикольно.

Срок 1-2 дня.

p.s. добавление графики и креатив приветствуется