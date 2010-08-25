Более подробная информация в прикрепленном TZ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Нужен стандартный по функционалу Интернет-магазин. Дизайн макет главной страницы уже есть.
Единственный момент - нужно спарсить товары в базу с китайского сайта при помощи онлайн переводчика.
Ваши цены и сроки.
Спасибо.
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