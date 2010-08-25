Интернет-магазин

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок291 просмотр
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Привет.

Нужен стандартный по функционалу Интернет-магазин. Дизайн макет главной страницы уже есть.

Единственный момент - нужно спарсить товары в базу с китайского сайта при помощи онлайн переводчика.

Ваши цены и сроки.

Спасибо.

13 лет назад
alikfeld
Гость 
54 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
23 отзыва(-1)
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