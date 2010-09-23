Более подробная информация в прикрепленном TZ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оптимизировать скрипт перегружающий хостинг.
Сайт на Joomla. Сайт работал, пока хостер не решил , что потребляется много ресурсов.
Вот что написал хостинг:
> Ваш сайт вызывает серьезную перегрузку сервера. Для продолжения
> предсказуемой работы остальных сайтов хостинга, находящихся на одном
> сервере с вашим сайтом, ваш сайт или отдельные его части остановлены.
>
> Подробное описание ситуации находится здесь:
> http://www.1gb.ua/critical_stop.php
> ---
>
> use gbua_referatki;
> SELECT DISTINCT relation.itemid, relation.catid, title, owner,
> image, background, icon FROM `jos_sobi2_cat_items_relations` AS
> relation LEFT JOIN `jos_sobi2_item` AS items ON relation.itemid
> = items.itemid WHERE ((`catid` = 3 ) AND `published` = '1' AND
> (`publish_down` > '2010-08-25 10:41:39' OR `publish_down` = '0000-00-00
> 00:00:00' ) AND items.itemid IN(SELECT DISTINCT relation.itemid
> FROM `jos_sobi2_cat_items_relations` AS relation LEFT JOIN `jos_sobi2_item`
> AS items ON re...
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