Оптимизировать скрипт перегружающий хостинг.

Сайт на Joomla. Сайт работал, пока хостер не решил , что потребляется много ресурсов.

Вот что написал хостинг:

> Ваш сайт вызывает серьезную перегрузку сервера. Для продолжения

> предсказуемой работы остальных сайтов хостинга, находящихся на одном

> сервере с вашим сайтом, ваш сайт или отдельные его части остановлены.

>

> Подробное описание ситуации находится здесь:

> http://www.1gb.ua/critical_stop.php

> ---

>

> use gbua_referatki;

> SELECT DISTINCT relation.itemid, relation.catid, title, owner,

> image, background, icon FROM `jos_sobi2_cat_items_relations` AS

> relation LEFT JOIN `jos_sobi2_item` AS items ON relation.itemid

> = items.itemid WHERE ((`catid` = 3 ) AND `published` = '1' AND

> (`publish_down` > '2010-08-25 10:41:39' OR `publish_down` = '0000-00-00

> 00:00:00' ) AND items.itemid IN(SELECT DISTINCT relation.itemid

> FROM `jos_sobi2_cat_items_relations` AS relation LEFT JOIN `jos_sobi2_item`

> AS items ON re...