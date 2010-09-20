Создание приложений для ВКонтакте

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Требуется Flash-дизайнер и программист, знающий Action Script 3.0, для создания приложений для ВКонтакте.
В команде уже есть Flash-дизайнер и программист серверной части.
Доступен довольно большой бюджет для раскрутки. Планируется долгосрочное сотрудничество с регистрацией юр.лица. Предпочтение отдается Санкт-Петербургу, т.к. обсуждение работы возможно только при личной встрече.
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