Создание приложений для ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки148 просмотров
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Требуется Flash-дизайнер и программист, знающий Action Script 3.0, для создания приложений для ВКонтакте.

В команде уже есть Flash-дизайнер и программист серверной части.

Доступен довольно большой бюджет для раскрутки. Планируется долгосрочное сотрудничество с регистрацией юр.лица. Предпочтение отдается Санкт-Петербургу, т.к. обсуждение работы возможно только при личной встрече.

13 лет назад
Greengoga
Олег 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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