Создание приложений для ВКонтакте

Требуется Flash-дизайнер и программист, знающий Action Script 3.0, для создания приложений для ВКонтакте.

В команде уже есть Flash-дизайнер и программист серверной части.

Доступен довольно большой бюджет для раскрутки. Планируется долгосрочное сотрудничество с регистрацией юр.лица. Предпочтение отдается Санкт-Петербургу, т.к. обсуждение работы возможно только при личной встрече.