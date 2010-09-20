Доработать сайт на WordPress

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки224 просмотра
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Noproblems.com.ua

1. Сделать http://www.noproblems.com.ua/about/ главной страницей.

2. Сделать всплывающую форму обратной связи. (см. приложение)

3. Заменить иконки соц. сетей. (см. приложение)

4. Создание страницы "Комментарии медиков" (в форме блога, новые сверху.) (см. приложение)

5. Добавить карту магазинов на подобии http://sonyericsson.tzifir.com/ с управлением по городам.

WordPressСайт на WordPress
13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад