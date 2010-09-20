Доработать сайт на WordPress

Здравствуйте! Требуется разработка катлога на Битрикс редакции Стандарт. Подробное описание того что нужно указано во вложении. Пишите цену и срок. П.С. Графические элементы разрабатывать не нужно. Сделать данноый каталог нужно на демо сайте, ссылку ...