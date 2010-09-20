Настройка mod_rewrite

На сайте включены SEF-ссылки (ЧПУ) и mod_rewrite.Все работает и отображается вроде-бы нормально.Но одна страница с флэш-плеером http://www.newagent.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=70 выдает ошибку 403.При отключении SEF-ссылок и mod_rewrite , эта страница отображается и функционирует нормально.

Сайт http://www.newagent.spb.ru

SEF-ссылки в данный момент отключены.

1.Требуется устранить эту проблемку.

2. Второй этап: Приму к сведению советы по более грамотной настройке (если таковая действительно необходима) этих позиций.

От Вас- стоимость и сроки выполнения этих заданий.

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