Настройка mod_rewrite

Веб-программированиеЗавершен4 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте включены SEF-ссылки (ЧПУ) и mod_rewrite.Все работает и отображается вроде-бы нормально.Но одна страница с флэш-плеером http://www.newagent.spb.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=70 выдает ошибку 403.При отключении SEF-ссылок и mod_rewrite , эта страница отображается и функционирует нормально.

Сайт http://www.newagent.spb.ru

SEF-ссылки в данный момент отключены.

1.Требуется устранить эту проблемку.

2. Второй этап: Приму к сведению советы по более грамотной настройке (если таковая действительно необходима) этих позиций.

От Вас- стоимость и сроки выполнения этих заданий.

Оплата Яндекс или Вэбмани по факту выполнения

13 лет назад
Sergental
Сергей 
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
rebel_web1
Игорь 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Евгений очень быстро нашел проблему и оперативно её устранил.Грамотный специалист.Рекомендую.
Заказчик четко описал проблему. Оплату совершил быстро.