Создание дистанционного курса на Moodle

У нас проект www.my-eng.ru необходимо разработать решение, примерно следующее:

На домене 3-го уровня создать систему, которая позволит на каждого зарегистрированного пользователя открывать учебный кабинет.

после получения оплаты ученику открывается права доступа к странице 1 урока, после прохождение пользователем 1 урока ему открывается доступ ко 2 уроку, затем к 3 -му и т. д. Всего 20 уроков.

Пока пользователь не сдаст тест пройденного урока он не имеет право видеть материал следующего за пройденным уроком.

В каждом уроке подготовлены для скачивания или просмотра примерно следующие файлы: от 3-5 файлов видео формата;

3-10 файлов MP3;

и несколько файлов PDF и DOC.

Нужно чтоб всё было автоматизировано.

Предварительно вижу, что все это можно реализовать на Moodle но возможны варианты.

От исполнителя требуется, чтоб был опыт создания чего-нибудь подобного.

Жду предложений на [email protected] указывайте цену и сроки исполнения.