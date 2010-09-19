Создать сайт-визитку

Есть скрпит. надо изминение. Задание 1.Перевод (с анг. на русской) 2,Дизайн 3,Прием платежей на Webmoney
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, необходимо создать несложный сайт-визитку "под ключ", а именно:
- Сверстать сам сайт - несколько страниц (скорее всего хватит чистого html, без всяких наворотов. Графическая часть будет предоставлена)
- Зарегистрировать имя для сайта ( .ua либо .com.ua)
- Разместить на каком-либо хостинге
Т.к. я являюсь посредником, то оплата только по факту выполнения работы (неохота рисковать чужими деньгами, я на проекте не зарабатываю).
Ориентировочно сайт нужен к концу сентября - началу октября.
Пожалуйста, пишите:
- Цена за вашу работу
- Цена за регистрацию имени
- Сколько нужно будет платить за хостинг
Спасибо.
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