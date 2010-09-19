Создать сайт-визитку

Здравствуйте, необходимо создать несложный сайт-визитку "под ключ", а именно:

- Сверстать сам сайт - несколько страниц (скорее всего хватит чистого html, без всяких наворотов. Графическая часть будет предоставлена)

- Зарегистрировать имя для сайта ( .ua либо .com.ua)

- Разместить на каком-либо хостинге

Т.к. я являюсь посредником, то оплата только по факту выполнения работы (неохота рисковать чужими деньгами, я на проекте не зарабатываю).

Ориентировочно сайт нужен к концу сентября - началу октября.

Пожалуйста, пишите:

- Цена за вашу работу

- Цена за регистрацию имени

- Сколько нужно будет платить за хостинг

Спасибо.