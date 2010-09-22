Приватный проект для (DiamondPhoenix)

Нужен Специалист по Joomla для исправления глюка. Заполнений материал с использованием мультиланг плагина JosLang, а так же при заполнении некоторых пунктов в компоненте Sobi2 (так же мултиланг) в back-end(админке) сайта все отображается нормально и редактируется. Но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать шаблон для Joomla 1.5 (точная копия имеющегося сайта)
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