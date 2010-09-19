Парсер фотоальбомов Вконтакте с комментариями. PHP

Скрипт должен:

Сделать доступными для просмотра фото, видео и комментарии к ним.

В случае, если пользователь захочет оставить свой комментарий скрипт должен проверить залогинен ли пользователь в ВКонтакте, если нет, то произвести авторизацию через Open API, с вводом пользовательского логина и пароля и отправить комментарий обратно в ВКонтакте к той фотографии или видеозаписи, к которой и писал пользователь.

Работать в PHP.