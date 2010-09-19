ЧПУ

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Сделать ЧПУ ссылки из вида: http://site.ru/index.php?go=index в http://site.ru/index

для всех страниц сайта, примерно: 10 страниц.

Сайт самописный

13 лет назад
Saimen
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
ewolf
Павел 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
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    Веб-программирование1 заявка
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    13 лет назад