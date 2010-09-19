Здравствуйте. Требуется разработать скрипт-парсер десяти сайтов. Тема - новости. Всё спарсеное необходимо складывать в мускуль-базу. Скрипт будет запускаться кроном каждую минуту. Должен быть таким, чтобы, при необходимости, можно было добавить еще несколько сайтов без переработки скрипта. На ...