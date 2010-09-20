Необходим простой парсер на PHP

Веб-программированиеЗавершен17 заявок305 просмотров
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Необходимо сделать парсер на PHP, который берет необходимую информацию с указанной страницы и сохраняет данные в базу (MySql) + сохраняет необходимые картинки.

Пример страницы донора: merlion.ru/goods/catalog/product/568150/.

Чтобы парсер сам перемещался по сайту делать не надо! Указал страницу – сохранил данные, все.

Работа простая, бюджет соответствующий.

Максимальный срок выполнения заказа – 2 дня.

PHP
13 лет назад
AlexDT
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
trusiwka
Павел 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Работа выполнена очень быстро и профессионально. Я получил именно то, что хотел и за разумные деньги. Грамотный и приятный в общении человек. Рекомендую.
Отличный заказчик, нормальное задание. Денег заплатил
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