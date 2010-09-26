Автоматический поиск обложек муз. альбомов

Веб-программированиеЗавершен5 заявок154 просмотра
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Имеется сайт mp3-альбомов (php/MyQSL)

Как сейчас работает сайт: У каждого альбома есть параметр - [адрес обложки jpg], при отображении страницы скрипт проверяет, есть ли физически этот файл *.jpg на сервере, если есть - то отображает его, если нет - показывает картинку "no_cover.jpg"

Сделать: если файла нет на сервере, найти и скопировать его с ластФМ на сервер, и при следующем обращении к этому альбому - обложка уже будет отображаться сама без запроса на ЛастФм, т.к. файл появился.

+ фактически тоже самое с фото группы/исполнителя альбомов.

13 лет назад
Yurs
Юрий 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Crist
Роман 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$50
3 дня
Роман сделал всё как нужно, точно по ТЗ. Во время отладки быстро устранили все возникшие недочеты. Общением и работой очень доволен. 10 баллов.
Отличный заказчик, работать было одно удовольствие. Оплата незамедлительная, полное доверие!