Автоматический поиск обложек муз. альбомов

Требуется прикрутить меню jquery - http://salon.ax3.net/test/ к сайту на ucoz http://www.djazban.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт mp3-альбомов (php/MyQSL)
Как сейчас работает сайт: У каждого альбома есть параметр - [адрес обложки jpg], при отображении страницы скрипт проверяет, есть ли физически этот файл *.jpg на сервере, если есть - то отображает его, если нет - показывает картинку "no_cover.jpg"
Сделать: если файла нет на сервере, найти и скопировать его с ластФМ на сервер, и при следующем обращении к этому альбому - обложка уже будет отображаться сама без запроса на ЛастФм, т.к. файл появился.
+ фактически тоже самое с фото группы/исполнителя альбомов.
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