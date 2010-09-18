Доработать отображение меню и некоторые мелочи.

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Сайт работает на Битриксе.

Надо изменить отображение меню в соответствии с ТЗ и отображение двух верхних картинок на главной странице.

ТЗ в приложении.

По срокам - желательно за 2-5 дней уложиться.

Пишите. Буду рассматривать все поступающие предложения.

13 лет назад
DenisD
Денис 
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад