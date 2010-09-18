Доброго времени суток, необходимо сделать похожий проект: pixelheart.ru, за дополнительной информацией пишите в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать редактор изображений на flash. Вся идея заключается в том, что вся обработка изображения производится на стороне клиента используя ресурсы компьютера клиента, на сервер уже поступает готовое, обработанное изображение. Грубо говоря клиент с компьютера выбирает фотографию которую сфотографировал 5 минут назад размером 2000х3000 пикселей с 6МБ размера. Производит её редактирование размеров, эффекты и т.д. в результате на сервер поступает изображение к примеру 500х600 размером 120 кб.
Необходимы функции:
- Открытие изображения прямо с компьютера пользователя
- Закачка изображения с сервера
- Закачка обработанного изображения на сервер с (необходимыми переменными для распознания принадлежности картинки)
- Resize (with and without ratio)
- Crop
- Flip (Vertical, Horizontal)
- Rotate
- Grayscale
- Оптимизация изображения под веб
+ Вами предложенные эффекты (чем больше, тем лучше)
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