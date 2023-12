Необходимо сделать редактор изображений на flash. Вся идея заключается в том, что вся обработка изображения производится на стороне клиента используя ресурсы компьютера клиента, на сервер уже поступает готовое, обработанное изображение. Грубо говоря клиент с компьютера выбирает фотографию которую сфотографировал 5 минут назад размером 2000х3000 пикселей с 6МБ размера. Производит её редактирование размеров, эффекты и т.д. в результате на сервер поступает изображение к примеру 500х600 размером 120 кб.

Необходимы функции:

- Открытие изображения прямо с компьютера пользователя

- Закачка изображения с сервера

- Закачка обработанного изображения на сервер с (необходимыми переменными для распознания принадлежности картинки)

- Resize (with and without ratio)

- Crop

- Flip (Vertical, Horizontal)

- Rotate

- Grayscale

- Оптимизация изображения под веб

+ Вами предложенные эффекты (чем больше, тем лучше)