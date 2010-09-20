Доработать парсер PHP

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки272 просмотра
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Нужно доработать PHP парсер.

Нужно взять из прайса http://love-line.ru/data/categories_60.xml

дополнительные картинки, сохранить на сервере vertusite.ru

и сделать дополнительные картинки как тут http://love-line.ru/tovar/80/2456/vertu_signature_s_design_gold.html

Для движка osCommerce VaM Edition

Картинки должны быть под описанием товара, маленьнькие на странице у увеличиваться при нажатии.

PHP
13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
patologoanatom
Александр 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов
13 лет назад
$50
1 день
Грамотно сделанная работа. Спасибо.
Сотрудничеством доволен, оплата моментальная. Спасибо!
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