Доработать парсер PHP

Есть действующий проект на платформе Kohana 3 Необходимо доработать модуль к данному проекту. По предварительной оценке модуль оценен в 18-20 часов работы. Завершить модуль необходимо за 2 дня (до вечера воскресенья). Есть описание проекта, есть ТЗ на модуль ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать PHP парсер.
Нужно взять из прайса http://love-line.ru/data/categories_60.xml
дополнительные картинки, сохранить на сервере vertusite.ru
и сделать дополнительные картинки как тут http://love-line.ru/tovar/80/2456/vertu_signature_s_design_gold.html
Для движка osCommerce VaM Edition
Картинки должны быть под описанием товара, маленьнькие на странице у увеличиваться при нажатии.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
http://www.fayloobmennik.net/127252 - здесь т.зВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Доработать скрипт php. Заказывал скрипт но он не очень хорошо работает, желательно его подправить в другой логике. Суть его такова: заменяет одни данные на другие и записывает в файл, мне не понравилось в коде как происходит ...Завершен13 лет назад
- $90
(не для фрилансеров из Москвы или Киева) Необходимо провести следующие работы по модернизации сайта http://kinesiofitness.ru/ (Joomla 1.5.9). 1. Поменять цвет надписи кнопок горизонтального меню на белый цвет. 2. Изменить горизонтальное меню на горизонтальное-выпадающее меню при наведении мышки. 3. Кнопки ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно добавить модуль Доставки EMS. Всякие калькуляторы доставки не нужны. Доставка будет тока до Москвы. Поэтому данный вид доставки могут выбрать тока те клиенты, которые при регистрации выбрали регион Москва, Обл. при этом нужно, чтобы при ...Завершен13 лет назад
- $7
Имеется форма логина в систему, www.crm-soft.ru/test2/. Имеется еще одна форма логина в систему, www.google.com/a/crm-soft.ru Логины-пароли в системах одинаковые. На первую из упомянутых форм надо добавить кнопку с подписью "+Google", при нажатии на которую будет открываться 2 ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Получить данные из TecDoc в Access с кроссами и изображениями. Получит данные по автозапчастям с картинками в виде jpeg с фирменных каталогах производителей. (Из свежего TecDoc) Прошу сразу указывать стоимость ( можно в приват )Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется создать грабер обсуждений с моей группы Вконтакте на мой сайт. Сделать это нужно вот в таком (http://s42.radikal.ru/i095/1009/b4/4e4628bc59b6.jpg) и таком (http://s51.radikal.ru/i133/1009/f3/b77c4f104d14.jpg) виде. Сайт на DLE 8.5. Кто может взяться, и за какую цену?Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо на бесплатной удобной (я подчеркиваю) CMS спрограммировать сайт. Краткое ТЗ в приложении. Условия сотрудничества: 1. Договор на веблансере. 2. СБС. 3. Сроки. 1. Для получения подробного ТЗ (на сайте www.conceptshare.com) оставляйте свои e-mail. 2. Оставьте информацию об удобной CMS, на которой ...Закрыт13 лет назад
Срочно нужен Flex профессионал высокого уровня для доработки существующего приложения. Требуется добавить несколько возможностей. Подробное ТЗ и приложение буду обсуждать лично с каждым кандидатом. В целом объем работ не очень большой, но крайне важно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад