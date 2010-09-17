Получить данные из TecDoc в Access

Требуется создать грабер обсуждений с моей группы Вконтакте на мой сайт. Сделать это нужно вот в таком (http://s42.radikal.ru/i095/1009/b4/4e4628bc59b6.jpg) и таком (http://s51.radikal.ru/i133/1009/f3/b77c4f104d14.jpg) виде. Сайт на DLE 8.5. Кто может взяться, и за какую цену?