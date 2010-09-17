Программирование мебельного сайта-каталога

Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на бесплатной удобной (я подчеркиваю) CMS спрограммировать сайт.
Краткое ТЗ в приложении.
Условия сотрудничества:
1. Договор на веблансере.
2. СБС.
3. Сроки.
1. Для получения подробного ТЗ (на сайте www.conceptshare.com) оставляйте свои e-mail.
2. Оставьте информацию об удобной CMS, на которой Вы предполагаете выполнить программирование. Большим плюсом будет дать возможность протестировать CMS в режиме демо.
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