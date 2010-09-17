Программирование мебельного сайта-каталога

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок256 просмотров
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Необходимо на бесплатной удобной (я подчеркиваю) CMS спрограммировать сайт.

Краткое ТЗ в приложении.

Условия сотрудничества:

1. Договор на веблансере.

2. СБС.

3. Сроки.

1. Для получения подробного ТЗ (на сайте www.conceptshare.com) оставляйте свои e-mail.

2. Оставьте информацию об удобной CMS, на которой Вы предполагаете выполнить программирование. Большим плюсом будет дать возможность протестировать CMS в режиме демо.

13 лет назад
atemixx
Артем 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Panedendo
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
13 лет назад
$500
7 дней
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