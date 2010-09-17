Дописать функционал галереи на jquery

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Задача.

Нужна галерея на jquery со следующим функционалом.

На странице изображение, под ним еще шесть маленьких превьюшек.

Нажимаем на превьюшку - меняется большое изображение.

Нажимаем на большое изображение - появляется всплывающее окно, в котором открывается выбранное нами изображение, стрелки вправо влево, название изображения, описание изображения и внизу опять несколько маленьких превьюшек. (превьюшек может быть много, поэтому тут надо сделать их горизонтанльную прокрутку)

Можно взять за основу любую из готовых галерей подобного формата + лайтбокс и допилить лайтбокс, чтобы там были превьюшки.

Сдать надо архив с html, css, картинками и самими скриптами. Дизайн не важен, лучше если вообще не будет, я сам повешу потом нужный css.

Работы не много, но javascript надо знать.

Сроки - воскресенье я хочу принять у вас работу, значит в субботу в течение дня надо бы мне показать результат, и если будут правки, то успеть их сделать до воскресенья.

Оплата - яндекс деньгами.

В предложении обязательно укажите цену.

jQuery
13 лет назад
allis
40 летИзраиль
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написание МЛМ структуры на PHP

    $500

    Требуется дописать скрипт МЛМ. ТЗ приложено в файле. требуется доделать все что после анкет по ТЗ. Требования: сразу указывать сумму, сроки не поджимают. Исполнитель указавший умеренную сумму и выполнивший качественно заказ, будет премирован, а так же будет дальнейшее ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Платный просмотр видео

    $500

    Необходимо создать скрипт просмотра видео контента с оплатой через sms. Пользователь заходит на сайт, после чего ему предлагается отправить sms сообщение, в ответ он получает код, который после ввода даёт ему право единоразового просмотра ролика. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Импорт новостей в DLE

    $50

    Необходимо сделать модуль или отдельный скрипт для загрузки новостей. Структура исходного файла обсуждается, но предпочтение отдается возможности загрузки xml файла для WordPress, загружать нужно только текст статей (без картинок и других вложений). Выбор будет сделан в пользу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Устранить проблему с выводом главной страницы.

    Заказал сайт - http://plyuty.com.ua/. Есть проблема, которую разработчик не может решить. Главная страница включает флешку (1.3 МБ) с ротацией фотографий. если скорость соединения в пределах 1-2 Мбит/с и меньше, то в начале выдает белый ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипты на Python

    $40

    Необходимо решить 3 задачи. 1 .Написать функцию, вычисляющую глубину вложения математического выражения. оригинал тут: http://ai6034.mit.edu/fall10/index.php?title=Lab_0#Expression_depth Например: •depth('x') =&gt; 0 •depth(('expt', 'x', 2)) =&gt; 1 •depth(('+', ('expt', 'x', 2), ('expt', 'y', 2))) =&gt; 2 •depth(('/', ('expt', 'x', 5), ('expt', ...

    Python
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Php скрипт на curl

    $10

    Нужен скрипт, который при запуске заходит на страницу сайта connect.ua (без авторизации) и шлёт post запрос! тоесть иммитация нажатия кнопки. для знающего работа на 20 минут. Жду предложения сегодня

    PHP
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Почистить код, убрать дубли страниц

    Требуются доработки на сайте (магазин shop-script) главное - убрать дубли страниц (301 редирект) по возможности: - почистить код верстки (убрать лишнее в css) - сделать некоторые ссылки из меню яваскриптом.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Джумла. Инструменты, массовая рассылка. Настройка.

    Не уверена, правильно ли выбрала категорию в инструментах есть массовая рассылка, оттуда я пока могу отправить только текстовое сообщение указанным адресатам. А нужно бы еще файлы прикреплять вложением.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать игры для казино

    Необходимо сделать небольшие доработки для игр, как например синхронизировать звук с двигающимся объектом, изменить немного анимацию, увеличить карты для покера и т.д. Игры сделаны на Flash CS4, работают с сервером. Сервер делает другой программист. Нужны ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад