Дописать функционал галереи на jquery

Здравствуйте.

Задача.

Нужна галерея на jquery со следующим функционалом.

На странице изображение, под ним еще шесть маленьких превьюшек.

Нажимаем на превьюшку - меняется большое изображение.

Нажимаем на большое изображение - появляется всплывающее окно, в котором открывается выбранное нами изображение, стрелки вправо влево, название изображения, описание изображения и внизу опять несколько маленьких превьюшек. (превьюшек может быть много, поэтому тут надо сделать их горизонтанльную прокрутку)

Можно взять за основу любую из готовых галерей подобного формата + лайтбокс и допилить лайтбокс, чтобы там были превьюшки.

Сдать надо архив с html, css, картинками и самими скриптами. Дизайн не важен, лучше если вообще не будет, я сам повешу потом нужный css.

Работы не много, но javascript надо знать.

Сроки - воскресенье я хочу принять у вас работу, значит в субботу в течение дня надо бы мне показать результат, и если будут правки, то успеть их сделать до воскресенья.

Оплата - яндекс деньгами.

В предложении обязательно укажите цену.