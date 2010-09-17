Почистить код, убрать дубли страниц

Не уверена, правильно ли выбрала категорию в инструментах есть массовая рассылка, оттуда я пока могу отправить только текстовое сообщение указанным адресатам. А нужно бы еще файлы прикреплять вложением.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются доработки на сайте (магазин shop-script)
главное - убрать дубли страниц (301 редирект)
по возможности:
- почистить код верстки (убрать лишнее в css)
- сделать некоторые ссылки из меню яваскриптом.
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