Почистить код, убрать дубли страниц

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки172 просмотра
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Требуются доработки на сайте (магазин shop-script)

главное - убрать дубли страниц (301 редирект)

по возможности:

- почистить код верстки (убрать лишнее в css)

- сделать некоторые ссылки из меню яваскриптом.

13 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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