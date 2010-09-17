Плагин для Joomla 1.5

Доброго дня всем!

Нужен плагин для JoomFish (Joomla 1.5) для автоматического переключения языка, в зависимости с какого IP адреса зашел посетитель. На сайте 4 языка ( русский, английский, немецкий и итальянский), если посетитель заходит например с турецким IP то перенаправляется на заранее настроенный язык по умолчанию (например английский). Так же в будущем возможно будут добавляться другие языки - так что нужна возможность расширения.

Жду предложений по цене и срокам выполнения.