Обычный серверный скрипт php

Сделать поиск на сайте all4bath.ru , согласно эксизу.
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Необходимо написать 2 класса php
1 класс будет получать данные с POST формы и отправлять на сервер ко второму скрипту
Пример отправки: new sendata ($_POST[data],$_POST[name], $_POST[telefon])
2 класс принимает данные в переменную (например $data, $name. $telefon) , я обрабатываю данные своими скриптами, потом скрипт должен вернуть результаты первому скрипту и вывести результаты на сайте
Пример получения :
new inboxdata ($data)
new inboxdata ($name)
Вообщем нужно реализовать что-то в этом вроде, отправка и получения результата с сервера
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