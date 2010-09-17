Модуль Prestashop Сообщение пользователю

Нужен модуль уведомляющий о сообщениях пользователю.

В престашоп есть функция коментированик каждого заказа, при этом есть чекбокс "отправить покупателю" (отправляетчя по е-мейл.)

если к заказу покупателя сделан коментрарий с чекбоксом Отправить - при следующем входе покупателя в магазин ему должно быть показано всплывающее аякс сообщение с заголовком Вы получили новое сообщение относительно заказа ххх, и ниже сам текст сообщения. Внизу кнопка ПРОЧИТАНО, после нажатия на которую это сообщение больше показано не будет.

Эта функция должна быть реализована в виде модуля, совместимого с Престашоп 1.3-1,4

В настройках модуля: позиция всплывающего окна(по центру, в правом верх углу, левом.), цвет, размер, прозрачность, цвет шрифта.

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