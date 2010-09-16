Панель партнеров Webasyst

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка80 просмотров
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Нужна ОТДЕЛЬНАЯ от движка панель для регистрации партнеров работающая с базой Webasyst Shop-Script.

Для начала с минимальным набором функций, но с возможностью дальнейшей поддержки и развития.

Сейчас нужен скрипт с возможностью регистрации партнеров. После регистрации партнер видит в панели все заказы сделанные привлеченные им покупателями без подробностей, только номер, дата, статус заказа.

Видеть начисления и выплаты. Форму обратной связи и информационные страницы. Конечно необходимые уровни защиты.

Остальные функции будут добавляться позже. Просьба писать тех у кого будет в дальнейшем время на поддержку и развитие скрипта.

13 лет назад
b-u-y-e-r
Виталий 
52 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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