Несложный плагин к CMS DLE 9.0

Господа. Ранее у меня был DLE 8.5 для которого я использовал бесплатный плагин DLE files и переписал его под себя с заточкой на отправку смс с привязкой к биллингу smsdostup.ru.

Теперь DLE 9.0 .. делаю сайт с нуля на старом домене..

Задача для исполнителя.. Написать плагин к DLE ( например на основе DLEFILES) Вообщем платный смс/Weboney Архив ( у меня аттестат продавца )

Скрипты некоторые имеются.

Спасибо.

С тендером особо не спешу.