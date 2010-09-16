Несложный плагин к CMS DLE 9.0

Требуется доработка уже работающего сайта в связи с тотальной занятостью первоначального подрядчика. Движок сайта = MODx есть база данных по объектам требуется один толковый Веб-программист, хорошо знакомый с MODx и работой с базами данных для внесения периодически всплывающих ...
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Господа. Ранее у меня был DLE 8.5 для которого я использовал бесплатный плагин DLE files и переписал его под себя с заточкой на отправку смс с привязкой к биллингу smsdostup.ru.
Теперь DLE 9.0 .. делаю сайт с нуля на старом домене..
Задача для исполнителя.. Написать плагин к DLE ( например на основе DLEFILES) Вообщем платный смс/Weboney Архив ( у меня аттестат продавца )
Скрипты некоторые имеются.
Спасибо.
С тендером особо не спешу.
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