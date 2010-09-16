Web-игра, Ajax-технология

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки170 просмотров
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Нужно разработать web-игру с применением Ajax-технологии аналогичную этой -

http://www.heyzap.com/games/babe-match

с нашей базой фотографий.

укажите, пожалуйста, ваши сроки разработки и стоимость.

Ajax
13 лет назад
stalker77
Геннадий 
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад