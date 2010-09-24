Калькулятор под Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен2 заявки156 просмотров
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Нужно написать компонент калькулятора, считающего по формуле: x1+x2+x3+(x4*x5)+x6, где x1,x3,x5 - задаёт пользователь, а x2, x4, x6 могу задавать я, при этом x2 - значение в процентах(%). Комментируем и оцениваем. За подробностью в личку.

Проект небольшой, работы немного.

Joomla
13 лет назад
coalminer
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Dimogen
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$8
1 день
Проект выполнен качественно, все пожелания были учтены, человек очень ответственный, профессионал своего дела, всем советую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень хороший заказчик. Задание описано качественно. Деньги поступили сразу. Будем сотрудничать и в преть.
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