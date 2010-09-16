Программирование сервиса бесплатных sms

Необходимо доделать купленный коммерческий шаблон flash-сайта согласно ТЗ. Образец шаблона доступен по ссылке http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29133&pr_code=5WBqrwS1Pmmc75M98S81t6J48B1caD ТЗ во вложении Срок исполнения - 1 неделя Оплата Yandex.Money без предоплаты по следующей схеме: показ готового продукта на хостинге исполнителя --> оплата 100% --> передача ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Оцените пожалуйста сколько будет займет по времени и сколько будет стоить программирование сайта с функционалом, полностью схожим с сайтом http://sms3.ru.
Как Вы предложили бы реализовать сайт (на какой CMS)?
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