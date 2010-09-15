Доработка сайта

Нужна большая картинка руки с 5 ногтями. Куча цветов (оттенков) лака для ногтей разных палитр. 1. выбираем палитру 2. выбираем цвет 3. на руке смотрим как это будет выглядеть цвета могут быть текстурные (картинкой) можно менять цвет кожи руки минимум наворотов реализация ...