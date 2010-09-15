Руки с изменяющимися ногтями на флеш или jscript

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок215 просмотров
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Нужна большая картинка руки с 5 ногтями. Куча цветов (оттенков) лака для ногтей разных палитр.

1. выбираем палитру

2. выбираем цвет

3. на руке смотрим как это будет выглядеть

цвета могут быть текстурные (картинкой)

можно менять цвет кожи руки

минимум наворотов

реализация на флеш или лучше на JavaScript

время неделя

Пример: http://www.opi.com/ справа вкладка "try on"

13 лет назад
CupIvan
Иван 
38 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
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