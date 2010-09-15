Разработать 4 небольшие игры на SilverLight

Веб-программированиеЗакрытнет заявок134 просмотра
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Добрый день.

Нужно разработать 4 небольшие игры, пример игр и графики можно взглянуть здесь

ХТТП://izvest-mgn.РУ/fs/index.html

для заинтересованных предоствлю исходники, объясню что откуда и куда.

Пишите предложенния, бюджет 2000 руб, срок 7 суток.

13 лет назад
brainworksru
Степаныч 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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