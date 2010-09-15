Генератор буквосочетаний на php

Сразу к делу:

есть массив, содержит в себе буквы нижнего регистра, верхнего регистра и цифры от 0 до 9. Есть переменная count, в которую я задаю кол-во символов.

Нужно написать скрипт который будет генерировать и выводить на экран всевозможные буквосочетания подряд. Например: задаю кол символов 3, и скрипт начинает генерировать:

aaa

aab

aac

...

aaz

aaA

aaB

...

aaZ

aa0

...

aa9

aba

abb

...

и тд.

Предложение с ценой и сроками сюда.