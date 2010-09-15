Генератор буквосочетаний на php

Веб-программированиеЗавершен3 заявки343 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сразу к делу:

есть массив, содержит в себе буквы нижнего регистра, верхнего регистра и цифры от 0 до 9. Есть переменная count, в которую я задаю кол-во символов.

Нужно написать скрипт который будет генерировать и выводить на экран всевозможные буквосочетания подряд. Например: задаю кол символов 3, и скрипт начинает генерировать:

aaa

aab

aac

...

aaz

aaA

aaB

...

aaZ

aa0

...

aa9

aba

abb

...

и тд.

Предложение с ценой и сроками сюда.

PHP
13 лет назад
vitaliy-o
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
ferggren
Сергей 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Молодец! Быстро, толково, качественно!
Работа была выполнена 16.09.2010. Заказчик предложил оплату с отсрочкой (на одну неделю). Прошло уже 3 недели. Оплаты нет, игнор личных сообщений (хотя на сайте появляется).
  • Похожие заказы

  • Требуется одеть форум PHPBB

    Есть форум, на движке PHPBB,сам форум программировать и дополнять не нужно Есть дизайн сайта в исходнике, Задача, Нужно сделать тему для этого форума, так,чтобы было похоже по дизайну с сайтом,то есть чтобы было все в ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка ShopCMS

    Необходима возможность управлять выводом категорий. В администрировании (в редактировании категорий) нужна возможность поставить галочку "не выводить категорию". (по умолчанию галочка не стоит). Если галочка установлена - категория не отображается в общем каталоге, но физически существует. То есть ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужно провести анализ шаблона / вёрстки.

    $10

    Нужно провести анализ шаблона / вёрстки и исправить ошибки. В чём проблема: сайт не правильно отображается в IE7, IE8. Фотографии лезут не туда, видео залазит на текст. Сайт сделан на Джумла. Сайт: http://www.asudra.be/

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • .htaccess мастерам регулярных выражений

    $35

    Проанализировать 2 сайта, понять чем отличаются их URL: http://community.invisionpower.com/ - (пример URLов от IPBoard форума) http://verticalsleevetalk.com/ - (конкретные URL которые нужно будет опознать) Далее сайт будет называться http://verticalsleevetalk.com/ (там будет установлен форум IPBoard) и написать правила, что если URL ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Модуль для DLE 9.0

    $210

    Нужен модуль смс билинга, который будет публиковать новость после оплаты. Также нужно будет к списку новостей добавить время после чего они будут автоматически сниматься с публикации. Остальные детали будут уточнятся после выбора исполнителя. Заявки и примерные цены оставляем ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать календарь для магазина

    $50

    Нужно создать один компонент для магазина по продаже билетов, точнее это будет каллендарь выводящий билеты на события выбраной даты, и смысл его работы заключаеться в дружбе с помковым модулем системы, тоесть нажимаешь на дату и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить ошибки в админке. Доработать ее.

    Сайт http://wowtt.ru/ Имеется изначальная верстка. Нужно исправить ошибки, недоработки админки на которой завязан сайт. Мелкие недочеты и недоработки по ходу их обнаружения. По этому проекту будет постоянная работа, не разовая. Сейчас выявлено несколько недоработок, см. скриншеты. http://www.polnet.ru/Mac/03.jpg http://www.polnet.ru/Mac/06.jpg http://www.polnet.ru/Mac/10.jpg Нужен человек, верстальщик и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать доску объявлений

    Нужно написать обычную доску объявлений на php Для пользователя 1. Добавления объявления + автоматическая регистрация (отсылка имя пользователя и пароля на емайл) и загрузка картинок 2. Возможность редактировать и удалять объявления 3. Поиск по параметрам Для администратора 1. Создания категорий ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт на Drupal 6 с использованием готовой темы

    $500

    Всего нужно сделать 2 сайта с использоваинем покупных тем для Drupal 6 с templatemonster. Темы мы купим. Наполнение сайтов контентом не требуется. Сайт для подбора актеров: Актеры регистрируются заполняютс анкету: около 20 параметров + 10 фото. Анкета ...

    Drupal
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад