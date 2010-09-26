Нужно провести анализ шаблона / вёрстки.

$10
Веб-программированиеЗавершен3 заявки207 просмотров
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Нужно провести анализ шаблона / вёрстки и исправить ошибки.

В чём проблема: сайт не правильно отображается в IE7, IE8. Фотографии лезут не туда, видео залазит на текст.

Сайт сделан на Джумла.

Сайт: http://www.asudra.be/

13 лет назад
internshipa
Андрей 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
a3r7m5rtk
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день
Александр быстро отреагировал, оперативно сделал в тот же день. Рекомендую. По возможности (при наличии заказов) и саму буду сотрудничать.
Хороший заказчик, оплатил сразу. Будем работать дальше вместе. Рекомендую!
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