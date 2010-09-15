Нужен скрипт обработчик под биллинг rubilling.com

1. Есть шаблон Wordpress, нужно его модифицировать/перевести под наши требования. 2. Есть шаблон Wordpress и тема доски объявлений под Wordpress, нужно их совместить исходя из наших требований. К Доске объявлений подключить схемы оплаты помимо paypal который встроен по ...