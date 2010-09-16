Реализовать 2 простых скрипта для сайта

Для сайта http://coolbookmarks.ru необходимо сделать 2 вещи:

1) при нажатии на ссылку "коробка" (http://itmages.ru/image/view/57704/2ea47fad), должно скриптово появляться фото. Как пример: http://www.webkontent.ru/ Там нажав на ссылку "Напишите нам" появляется всплывающее окно, только вместо формы нужно вставить наше фото. Ну или прелагайте другие варианты оформления (лучше скриншот). Главное, чтобы визуально это было красиво и подходило под стилистику сайта.

2) Сделать чтобы вот в этом блоке http://itmages.ru/image/view/57706/48477fa3 фотографии поочередно плавно сменяли друг-друга. Опять же просьба предоставить пример того, как это будет выглядеть. По сути блок представляет из себя картинку, нужно сделать, чтобы эти картинки с периодичностью в несколько секунд менялись. Сейчас они меняются только при обновлении страницы.

Желательно так же обойтись без излишних нагромождений кода. Чем меньше и аккуратней, тем лучше.

Все варианты и примеры того как это будет выглядеть можно в личку.

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