Модуль лога IP-адресов пользователей для DLE 9.0

$50
Веб-программированиеЗавершен3 заявки150 просмотров
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Требуется качественный модуль лога ВСЕХ IP-адресов пользователей

Требования:

1) админка

2) возможность настройки групп, лог которых нужно вести

3) просмотр всех ip адресов и времени посещения пользователя

3) определение страны и города по IP (желательно)

4) модуль не должен создавать большую нагрузку на сервер

13 лет назад
aeronavtik
Виталий 
44 годаЛатвия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
WinnerWolf
Артур 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Самые положительные впечатления от сотрудничества. В следующий раз даже искать исполнителя не буду, сразу к Вам!!!
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