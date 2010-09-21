aeronavtik

В полных новостях мобильного шаблона (smartphone) требуется сделать увеличительное стекло на Jquery для изображений из дополнительного поля типа "Загружаемая галерея изображений" с обязательной поддержкой встроенной функции DLE – lazyload. За основу желательно взять прикрепленный скрипт, который ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Модуль CMS DLE для вывода гороскопов на наступивший и следующий день с админ-панелью. • Безопасность кода, чистый профессиональный код; • Минимум запросов к базе, максимально низкая нагрузка (использование кэширования, там, где можно и нужно); • Открытый код; • Минимум ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуется реализовать систему поинтов для пользовательских аккаунтов. Поинты начисляются за комментарии и публикации новостей. Админ панель: Настройки 1) Состояние модуля: влючен/выключен 2) Настройка групп пользователей, которым доступна система поинтов. 3) Настройка необходимого количества баллов для перехода пользователя в другую группу 4) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Назначение модуля: для вывода изображения аттача в определенном месте шаблона. Функции: Загрузка картинки и файла через отдельные формы. Возможность припрепления к новости нескольких файлов. Возможность удаления картинки или файлов из новости. Возможность указания удаленной ссылки вместо загрузки файла на сервер ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Публикация индивидуальных для каждого пользователя меток в тексте новостей для выявления пользователей, которые публикуют (распространяют) закрытый контент на других сайтах. Настройки: 1) Выбор групп для которых создаются метки. 2) Создание меток. В форму вводится текст, после сабмита всем ...Закрыт13 лет назад
- $10
Суть модуля в том, что пользователю начисляются поинты за публикацию новостей на сайте. Эти поинты пользователь может тратить на переход в другую группу (кнопка перехода расположена в профиле пользователя). В модуле можно указать срок, на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $70
Назначение: Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара. Пользовательская часть модуля: - Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка; - Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), ...Закрыт13 лет назад
- $50
Требуется качественный модуль лога ВСЕХ IP-адресов пользователей Требования: 1) админка 2) возможность настройки групп, лог которых нужно вести 3) просмотр всех ip адресов и времени посещения пользователя 3) определение страны и города по IP (желательно) 4) модуль не должен создавать большую ...Завершен13 лет назад