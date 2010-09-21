aeronavtik

Виталий aeronavtik

 
44 годаЛатвия/Даугавпилс
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • [CMS DLE] Лупа для изображений из доп.поля "Галерея"

    В полных новостях мобильного шаблона (smartphone) требуется сделать увеличительное стекло на Jquery для изображений из дополнительного поля типа "Загружаемая галерея изображений" с обязательной поддержкой встроенной функции DLE – lazyload. За основу желательно взять прикрепленный скрипт, который ...

    jQueryDLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Модуль DLE - Гороскоп на сегодня и завтра

    Модуль CMS DLE для вывода гороскопов на наступивший и следующий день с админ-панелью. • Безопасность кода, чистый профессиональный код; • Минимум запросов к базе, максимально низкая нагрузка (использование кэширования, там, где можно и нужно); • Открытый код; • Минимум ...

    DLE
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль Система поинтов (баллов) для DLE 9.7

    $250

    Требуется реализовать систему поинтов для пользовательских аккаунтов. Поинты начисляются за комментарии и публикации новостей. Админ панель: Настройки 1) Состояние модуля: влючен/выключен 2) Настройка групп пользователей, которым доступна система поинтов. 3) Настройка необходимого количества баллов для перехода пользователя в другую группу 4) ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Модуль DLE – вывод картинки и аттача тэгами

    $50

    Назначение модуля: для вывода изображения аттача в определенном месте шаблона. Функции: Загрузка картинки и файла через отдельные формы. Возможность припрепления к новости нескольких файлов. Возможность удаления картинки или файлов из новости. Возможность указания удаленной ссылки вместо загрузки файла на сервер ...

    AjaxDLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Модуль DLE "Метки в тексте для защиты контента"

    $50

    Публикация индивидуальных для каждого пользователя меток в тексте новостей для выявления пользователей, которые публикуют (распространяют) закрытый контент на других сайтах. Настройки: 1) Выбор групп для которых создаются метки. 2) Создание меток. В форму вводится текст, после сабмита всем ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка модуля DLE

    $10

    Суть модуля в том, что пользователю начисляются поинты за публикацию новостей на сайте. Эти поинты пользователь может тратить на переход в другую группу (кнопка перехода расположена в профиле пользователя). В модуле можно указать срок, на ...

    Новости для сайтаDLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль "Складчина" для DLE 9.0

    $70

    Назначение: Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара. Пользовательская часть модуля: - Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка; - Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Модуль лога IP-адресов пользователей для DLE 9.0

    $50

    Требуется качественный модуль лога ВСЕХ IP-адресов пользователей Требования: 1) админка 2) возможность настройки групп, лог которых нужно вести 3) просмотр всех ip адресов и времени посещения пользователя 3) определение страны и города по IP (желательно) 4) модуль не должен создавать большую ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад