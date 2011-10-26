Модуль DLE – вывод картинки и аттача тэгами

Назначение модуля: для вывода изображения аттача в определенном месте шаблона.

Функции:

Загрузка картинки и файла через отдельные формы.

Возможность припрепления к новости нескольких файлов.

Возможность удаления картинки или файлов из новости.

Возможность указания удаленной ссылки вместо загрузки файла на сервер (например, с файлообменника)

Ajax-прогрессбар при загрузке файла. Загрузка как с сайта так и из админки.

Вывод в shortstore.tpl картинки с превью, а в fullstory.tpl полноразмерной картинки.

Настройки размеров брать из основных настроек движка.

Картинки и файлы загружать в стандартные директории движка.

При создании привью уменьшать размер изображения до необходимых размеров с обрезкой до указанных пропорций.

Требования:

Профессионализм

Опыт создания модулей для DLE

API

DLE 9.4