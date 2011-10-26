Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Модуль DLE – вывод картинки и аттача тэгами
Назначение модуля: для вывода изображения аттача в определенном месте шаблона.
Функции:
Загрузка картинки и файла через отдельные формы.
Возможность припрепления к новости нескольких файлов.
Возможность удаления картинки или файлов из новости.
Возможность указания удаленной ссылки вместо загрузки файла на сервер (например, с файлообменника)
Ajax-прогрессбар при загрузке файла. Загрузка как с сайта так и из админки.
Вывод в shortstore.tpl картинки с превью, а в fullstory.tpl полноразмерной картинки.
Настройки размеров брать из основных настроек движка.
Картинки и файлы загружать в стандартные директории движка.
При создании привью уменьшать размер изображения до необходимых размеров с обрезкой до указанных пропорций.
Требования:
Профессионализм
Опыт создания модулей для DLE
API
DLE 9.4
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