Ищем специалиста в движке Vam Shop со знанием аякса ЦЕЛЬ: реализация и написание модулей и дополнений на действующий интернет магазин на движке Вам Шоп возможно длительное сотрудничество на постоянной основе ...
Написать скрипт автореспондера
Автореспондер должен уметь:
1. Регистрировать подписчиков
2. Рассылать каждому новому подписчику серию писем с 1 по N с заданным интервалом и обращаться к нему по имени
3. Иметь панель администрирования
4. Импорт и экспорт базы подписчиков (Имя:E-Mail)
Форма подписки должна иметь поля "Имя", "E-Mail" и кнопку подписаться. Больше ничего лишнего.
За основу можно взять "Почтовый дятел" Ласто
Выбранный исполнитель
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