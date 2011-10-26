Написать скрипт автореспондера

Автореспондер должен уметь:

1. Регистрировать подписчиков

2. Рассылать каждому новому подписчику серию писем с 1 по N с заданным интервалом и обращаться к нему по имени

3. Иметь панель администрирования

4. Импорт и экспорт базы подписчиков (Имя:E-Mail)

Форма подписки должна иметь поля "Имя", "E-Mail" и кнопку подписаться. Больше ничего лишнего.

За основу можно взять "Почтовый дятел" Ласто