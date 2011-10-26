Написать скрипт автореспондера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Автореспондер должен уметь:

1. Регистрировать подписчиков

2. Рассылать каждому новому подписчику серию писем с 1 по N с заданным интервалом и обращаться к нему по имени

3. Иметь панель администрирования

4. Импорт и экспорт базы подписчиков (Имя:E-Mail)

Форма подписки должна иметь поля "Имя", "E-Mail" и кнопку подписаться. Больше ничего лишнего.

За основу можно взять "Почтовый дятел" Ласто

14 лет назад
ESlanser
41 год
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

2makaveli2
Владимир 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

2makaveli2
Владимир 
34 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 отзывов(-2)
14 лет назад