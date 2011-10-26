Дизайн натянуть на движок битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки91 просмотр

Есть сайт http://otkrovenno.com.ua/, он работает на битриксе.

Текущий дизайн меня не устраивает, потому планируется заказать новый у дизайнера.

Ищу человека, хорошо знакомого с битриксом, который этот дизайн натянет на движок.

Можете сверстать сами, можно просто существующую верстку натянуть на движок.

Важно, чтобы урлы функционировали в прежнем режиме.

14 лет назад
lnx
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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