Обучение работе с 7 drupal

Требуется обучение пользователя работе с 7 Drupal, для редактирования содержимого сайта www.vektor-seminar.ru

Оплата повременная, предполагаемая ставка за час - 250 рублей. общее время около 4 сеансов, рублей по 500 за сеанс. Оплата через вебмани.

Обучение предполагается производить с помощью Скайпа (общение голосом) + показ экрана в скайпе, либо тимвьюер. Обучающийся ставит задачу (например "покажите мне как сделать полную резервную копию сайта", "покажите мне как добавить меню 2 уровня", "покажите мне как вернуть карту гугла, которую я случайно испортил в контактах") - обучающий объясняет что надо сделать - обучающийся вносит исправления под мудрым руководством.