Видео звонок как на Фейсбуке

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Закрыт1 заявка133 просмотра

На сайт нужно разработать видео общение на основе Скайп как тут http://www.facebook.com/videocalling с возможностью использования других функций скайпа на сайте

Интересуют сроки, цена и примеры работ

14 лет назад
cubix
42 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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