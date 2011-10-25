.JS скрипт сортировки и фильтрации

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Имеются 2 статических значения (цена и название).

Необходимо написать (или прикрутить имеющийся из библиотек jQuery или аналогов) скрипт фильтрации данных.

Скорее всего такое выполнимо посредством .js скриптов.

Фильтрация будет по:

1. цена (сортируется весь список от наименьшей к наибольшей)

2. название (сортируется весь список от A до Я)

3. тип (мини-отели, гостиницы, хостелы) - здесь уже именно фильтр в отличии от первых 2-х пунктов. И автоматически должна быть сортировка по "названию", т.е. если мы делаем выборку по "мини-отелям", то те, которые попадают под данное условие должны отсортировыватсья по цене сразу.

Возможность сортировки по нескольким параметрам не нужна. Т.е. если мы фильтруем по "мини-отелям", то сортировка по цене и названию работать не должна. Например, если мы сделали фильтр по "мини-отелям", то после нажатия на ссылку сортировки по цене отобразится весь список данных, отсортированных по цене.

Данные заданы в следующем виде:

  • 1100 р.Название1

  • 1100 р.Название2

  • 1100 р.Название3

  • 1100 р.Название4

  • 1100 р.Название5

  • 1100 р.Название6

    • ...............................................

  • 1100 р.Название_N

    • т.е. в виде маркированного списка.

    Валидность сайта (верстки) не должна быть нарушена.

    Ссылку на страницу сайта, дам при общении в личку.

    Чтобы выполнить фильтрацию по "типу", необходимо каждому Названию присвоить это значение. (наверное это делается так)

    P.S. Прошу указывать примерные цены выполнения работы.

    JavaScriptjQuery
    14 лет назад
    closeca
    37 лет
    16 лет в сервисе
    Был
    3 месяца назад

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