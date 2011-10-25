.JS скрипт сортировки и фильтрации

Имеются 2 статических значения (цена и название).

Необходимо написать (или прикрутить имеющийся из библиотек jQuery или аналогов) скрипт фильтрации данных.

Скорее всего такое выполнимо посредством .js скриптов.

Фильтрация будет по:

1. цена (сортируется весь список от наименьшей к наибольшей)

2. название (сортируется весь список от A до Я)

3. тип (мини-отели, гостиницы, хостелы) - здесь уже именно фильтр в отличии от первых 2-х пунктов. И автоматически должна быть сортировка по "названию", т.е. если мы делаем выборку по "мини-отелям", то те, которые попадают под данное условие должны отсортировыватсья по цене сразу.

Возможность сортировки по нескольким параметрам не нужна. Т.е. если мы фильтруем по "мини-отелям", то сортировка по цене и названию работать не должна. Например, если мы сделали фильтр по "мини-отелям", то после нажатия на ссылку сортировки по цене отобразится весь список данных, отсортированных по цене.

Данные заданы в следующем виде:

1100 р.Название1

1100 р.Название2

1100 р.Название3

1100 р.Название4

1100 р.Название5

1100 р.Название6

...............................................

1100 р.Название_N

т.е. в виде маркированного списка.

Валидность сайта (верстки) не должна быть нарушена.

Ссылку на страницу сайта, дам при общении в личку.

Чтобы выполнить фильтрацию по "типу", необходимо каждому Названию присвоить это значение. (наверное это делается так)

P.S. Прошу указывать примерные цены выполнения работы.