Требуется программист, способный адекватно адаптировать существующий сайт на Amiro CMS под новый функционал и натянуть на систему сверстанные макеты нового дизайна сайта. Интересует бюджет, сроки выполнения и примеры уже поднятых сайтов на ...
.JS скрипт сортировки и фильтрации
Имеются 2 статических значения (цена и название).
Необходимо написать (или прикрутить имеющийся из библиотек jQuery или аналогов) скрипт фильтрации данных.
Скорее всего такое выполнимо посредством .js скриптов.
Фильтрация будет по:
1. цена (сортируется весь список от наименьшей к наибольшей)
2. название (сортируется весь список от A до Я)
3. тип (мини-отели, гостиницы, хостелы) - здесь уже именно фильтр в отличии от первых 2-х пунктов. И автоматически должна быть сортировка по "названию", т.е. если мы делаем выборку по "мини-отелям", то те, которые попадают под данное условие должны отсортировыватсья по цене сразу.
Возможность сортировки по нескольким параметрам не нужна. Т.е. если мы фильтруем по "мини-отелям", то сортировка по цене и названию работать не должна. Например, если мы сделали фильтр по "мини-отелям", то после нажатия на ссылку сортировки по цене отобразится весь список данных, отсортированных по цене.
Данные заданы в следующем виде:
...............................................
т.е. в виде маркированного списка.
Валидность сайта (верстки) не должна быть нарушена.
Ссылку на страницу сайта, дам при общении в личку.
Чтобы выполнить фильтрацию по "типу", необходимо каждому Названию присвоить это значение. (наверное это делается так)
P.S. Прошу указывать примерные цены выполнения работы.
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